In primo grado condannata a 24 anni, via al processo d'appello per Valentina Boscaro

Presso l'aula bunker di Mestre sta per avere inizio il processo di appello nei confronti di Valentina Boscaro, condannata in primo grado a 24 anni di reclusione per l'omicidio di Mattia Caruso avvenuto il 25 settembre del 2022. Valentina Boscaro, trentunenne padovana, quella notte aveva colpito Mattia Caruso con una coltellata al cuore. I due si trovavano in auto, lungo Via dei Colli Euganei, all'altezza di Abano Terme. La giovane aveva per giorni negato ogni addebito e anzi aveva compiuto concrete azioni di depistaggio.

Sarà giudicata da una nuova giuria popolare e naturalmente anche da altri giudici, in questo procedimento alla corte d'appello, che non saranno più quelli che l'hanno giudicata in primo grado. Il procuratore generale Antonio De Lorenzi, le parti civili e le difese ridiscuteranno il caso. Porteranno le loro argomentazioni tenerndo come riferimento tutto il materiale prodotto nel dibattimento. Nessun nuovo teste potrà essere sentito. In linea teorica dovrebbe bastare un'udienza per la corte d'appello di Venezia per decidere se accettare o meno le richieste che saranno portate dalla difesa che chiaramente puntano a una riduzione della pena, ma non è escluso che la corte e la giuria possano richiedere più tempo per decidere, visto che la materia è comunque complessa.

La difesa di Valentina Boscaro sarà ancora rappresenata dall'avvocato Alberto Berardi e dal collega Renzo Fogliata, le parti civili dalle avvocate Francesca Betto e Anna Desiderio. Nell'udienza che poi aveva portato alla sentenza, la Pm Sanzari aveva chiesto l'ergastolo per l'imputata, poi condannata a 24 anni di reclusione.Da quel 18 ottobre 2023 Valentina Boscaro è detenuta nella sezione femminile del carcere di Montorio, a Verona.