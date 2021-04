Problemi respiratori per alunni e docenti in una scuola media: è giallo sulle cause

Vomito e tosse hanno colpito docenti e studenti di alcune classi della scuola Vivaldi. Carabinieri e vigili del fuoco stanno accertando le cause

Un forte odore nell’aria ha provocato problemi respiratori alla scuola media Vivaldi. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Il fatto

Nella tarda mattinata di lunedì 12 aprile i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti alla scuola media Vivaldi di via Cristoforo Moro. Alcuni alunni e alcuni insegnanti hanno accusato problemi respiratori, vomito e tosse dopo che un odore acre si è sparso per la scuola. Al momento non ci sono tracce di incendio.

Notizia in aggiornamento