Processionarie, che pericolo per gli animali domestici

Di processionarie, in Trentino Alto Adige, non se ne erano mai viste così tante, così dalle due province è partita un monito sostenuto da uno studio effettuato dall'Università di Padova. «Quest'anno, le autorità forestali hanno riscontrato l'infestazione più grave degli ultimi 10 anni. Il controllo è obbligatorio nelle aree in cui questo parassita rappresenta un rischio per la salute umana e animale. Una perizia dell'Università di Padova ne raccomanda il contenimento». Non siamo ai numeri della regione confinante, ma anche nella provincia di Padova ci sono stati diversi avvistamenti di nidi e di file di esemplari che si spostano. Paiono innoqui, ma possono essere molto pericolosi, per le piante dove si annidano e per gloi animanli.

Pericolo

Soprattutto per i possessori di cani e gatti, devono fare molta attenzione. Il perché è presto detto. Gli esemplari giovani di processionaria del pino si presentano come larve di lunghezza compresa fra i 3 e i 4 centimetri. Queste larve sono ricoperte da una serie di peli urticanti che si possono staccare facilmente in seguito al contatto con animali, cani e gatti soprattutto. Ma questi, se ingeriti, causano gravissime irritazioni fino alla distruzione dei tessuti cellulari e la necrosi. Possono essere letali per gli animali domestici. Anche all'uomo non fanno benissimo, ma si tratta al limite di irritazioni. Inoltre, agli alberi dove si formano i nidi, essendo voraci, portano via tutto il nutrimento necessario fino a farli ammalare e spesso morire.

Farfalla

La processionaria è di fatto una farfalla notturna, che deve appunto il suo nome alle “processioni” che le larve (i bruchi) compiono quando si spostano in fila indiana lungo il tronco delle piante infestate o sul terreno per interrarsi e trasformarsi in crisalide e poi nella farfalla. Sono state avvistate sia nel comune di Selvazzano e anche in altre zone dei Colli.