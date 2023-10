Processo a Valentina Boscaro, le ultime parole di Mattia Caruso ai soccorsi: «Cosa vuole che sia successo, mi hanno accoltellato»

E' il dottor Parlani il primo teste chiamato a rispondere nella nuova udienza a carico di Valentina Boscaro, che deve rispondere del reato di omicidio in relazione a quanto accaduto nella notte del 25 settembre 2022, quando Mattia Caruso perde la vita dopo essere stato accoltellato al cuore dalla donna. «L'11 novembre ho effettuato un controllo clinico in relazione anche a quanto accaduto al tragico evento, su Valentina Boscaro». E per il professionista c'è la buona possibilità che la donna durante l'evento abbia rimosso la parte affettiva perché il trauma è provocato dalla paura e di conseguezna da un evento non voluto, non previsto. Questo secondo il professor Parlani. Una tesi che è stata sostenuta per una buona mezz'ora, fino a quando dalle domande dell'avvocato difensore Alberto Berardi si passa alla procuratrice aggiunta Valeria Sanzari e poi alle avvocate Anna Desiderio e Francesca Betto che rappresentano la famiglia del deceduto, la parte civile. Visto che quella del professore rimane pur sempre una ipotesi, cosa che conferma anche lui, gli si chiede se c'è la possibilità che il racconto della vittima non sia stato costruito. «E' possibile, certo», risponde il professore. Ma per lui, che si basa sul racconto che Valentina Boscaro e sui documenti dei servizi sociali, la donna è sempre stata la vittima, in ogni sua relazione. Non può essere d'accordo l'avvocato Francesca Betto che fa notare che nella valutazione della personalità di Valentina Boscaro mancherebbero una serie di elementi a suo modo di vedere determinanti, anche in relazione al rapporto con il padre della figlia della Boscaro.

La giudice chiede se nella sua diagnosi sia stata presa in considerazione anche la strategia di difesa messa in atto a fronte dell'accoltellamento. Il racconto della rissa, il riconoscimento di un giovane che ovviamente non poteva che non c'entrare nulla. Per il dottore questo non va in contraddizione, è una forma di difesa. Il professore parla, in rifermento a quanto succedeva negli istanti successivi al pugnalamento, di una dissonanza affettiva. «E' gelida, fredda, algida, distaccata in quei momenti. Una caratteristica incongrua, ho ipotizzato per questo una dissonanza affettiva, di una barriera difensiva inconscia».

Alle10 e 30 si cominciano a sentire i testimoni giunti sulla scena quella notte. Prima si sente Francesco Lazzaro, il primo a fermarsi sul luogo del delitto. Gli si chiede se ricorda cosa stesse facendo o dicendo Valentina Boscaro in quegli attimi, e se avesse chiamato i soccorsi: «Non so cosa ha fatto lei, io so che li ho chiamati». L'autista dell'autoambulanza intervenuta, dichiara che loro erano partiti per fare un intervento per soccorrere un pedone investito da un'auto. «Solo una volta sul posto ci siamo resi conto non fosse così. C'erano diverse persone attorno al giovane, ci siamo occupati di gestire l'emergenza e di allontanare le persone in modo da caricarlo sul mezzo». Particolarmente interessante è la testimonianza della dottoressa che si è occupata di Mattia e alla quale, quando lei gli ha chiesto cosa fosse accaduto avrebbe risposto: «Cosa vuole che sia successo, mi hanno accoltellato. Il paziente era in stato di choc, ma non ha mai fatto riferimento a chi gli avesse procurato la grave ferita. Ci si rendeva conto che la situazione fosse grave. Eravamo concentrati sulla gestione clinica di Mattia». La procuratrice aggiunta Valeria Sanzari le chiede se avesse chiesto alla Boscaro se qualcuno avesse visto qualcosa. «Solo dopo qualche minuto è arrivata la signora Boscaro, che ha confermato che Mattia non fosse stato investito». L’avvocato Anna Desiderio torna sullo stato di agitazione della vittima: «Il paziente urlava che non voleva morire, di aiutarlo». Tocca poi a Lisa Dalla Bona, infermiera in servizio sull’ambulanza che ha portato soccorso a Mattia Caruso. «Quando siamo arrivati il paziente era ancora cosciente. In circa venti minuti dopo che è stato caricato sull’ambulanza ha perso conoscenza. Poco prima ci dice che è stato accoltellato, lo ha fatto sollevando la maglia. Non ha però indicato chi». Silvia Bertoli è invece una testimone chiamata a raccontare di litigi che avrebbero visti come protagonisti Mattia e Valentina. Bertoli è la vicina di casa dell’imputata. Racconta di una lite in particolare, dove in realtà oltre alle urla non emerge nulla di particolarmente significativo. «Non avevamo confidenza, per questo non ho avuto modo di chiedere spiegazioni. Non volevo metterla in imbarazzo, per questo non le ho mai chiesto nulla di quella sera di luglio in cui ho sentito urlare e sbattere». Curioso che al termine della deposizione le due, la testimone e l’imputata, che dalla deposizione si evinceva si conoscessero appena, le due si sono abbracciate fuori dall'aula non certo come due persone che non avevano avuto mai relazioni in precedenza. Una impressione confermata anche dalla confidenza dimostrata dai comportamenti tenuti sia da lei che dalle amiche e dai famigliari dell'imputata.