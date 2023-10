Processo Boscaro, parlano gli avvocati. La parte civile: «Valentina cinica e bugiarda». La difesa: «Mattia era un violento»

«Ci vogliono freddezza e lucidità per andare a mettere il pugnale nella tasca dei suoi jeans», dice l'avvocata Anna Desiderio. Il suo intervento è immediatamente successivo a quello della collega, Francesca Betto. Rappresentano nel processo Boscaro la parte civile, i famigliari della vittima. Entrambe hanno detto di confividere appieno la richiesta della Pubblico Ministero, la dottoressa Sanzari. Un punto importante su cui si discute è la modalità con cui viene colpito Caruso. Una questione sollevata anche dalla stessa Sanzari. Precisa l'avvocata Desiderio. «Lei ci ha detto di averlo preso con la sinistra, ma non credo che sia andata così. Intanto perché è un dato processualmente controverso». Solo in aula ha parlato di mano sinistra. «Non si capisce come si possa passare da un "forse con la destra" a "sicuramente con la sinistra". Per aver fatto quello che lei ha mimato in aula - l'imputata aveva infatti aveva fatto il gesto per far meglio comprendere la dinamica dal suo punto di vista nell'udienza precedente - dovrebbe aver fatto dei movimenti assolutamente innaturali. Per questo penso che lei lo abbia preso di nascosto e sistemato sulla mano destra, visto anche il buio che c'era nell'abitacolo». Insiste su questo punto la legale della famiglia: «Il colpo ha delle caratteristiche ben precise, ed è il frutto della forza applicata sul coltello». L'avvocata insiste anche su un altro punto, ossia sulla veridicità delle affermazioni della Boscaro:«Ha ammesso la sua colpa ma la sua è una confessione non spontanea», ha ribadito.

Si è anche parlato molto della personalità dell'imputata. L'avvocata Betto l'ha definita un «profilo narcisistico». Ha fatto per questo riferimento anche ai suoi rapporti precedenti e come si conclusi, citando ancora una volta la vicenda che la lega al padre di sua figlia, che oggi ha la custodia della piccola. Betto ha anche ricostruito come i due fossero una coppia, nonostante il rapporto conflittuale tra i due. Ha letto conversazioni e fatto presente che «la memoria di Mattia è stata pesantemente infangata in tutto il processo». Torna al momento immediatamente successivo al colpo subito dalla vittima: «La Boscaro non chiama i soccorsi, non tampona la ferita. Mette subito in atto il suo piano», rincara la dose l'avvocata. «Aveva il telefono, poteva fare quello che doveva essere naturale», ossia chiamare i soccorsi, cosa che hanno fatto coloro che si sono fermati sulla scena del delitto come è stato ricostruito nel processo. «Ci sono dei dati oggettivi che ci dicono con che spirito Valentina Boscaro ha inferto il colpo mortale a Mattia Caruso. Da quel punto è cominciata la sua recita. Ma quando è rimasta sola con Mattia lei i soccorsi non li ha mai chiamati e anzi si è preoccupata di rimettere nella tasca della vittima il coltello pulito e richiuso». L'avvocato Anna Desiderio apre il suo intervento con una considerazione: «Un dolore che non passa mai, questa è la condanna che hanno ricevuto in sorte genitori, sorella e fratello di Mattia Caruso, per questo ho consegnato una richiesta di risarcimento danni, Nulla rispetto alla tragedia che sono destinati a vivere fino alla fine dei loro giorni». Torna anche lei al momento in cui viene inferto il colpo mortale a Mattia Caruso. E fa notare un particolare: «Con tutta la parte destra a sua disposizione ha cercato invece di colpire la parte sinistra. Si è sporta in ogni caso, ma se lo ha fatto con la sinistra vuol dire che ha messo ancora più forte». Ricordiamo che Mattia Caruso è stato colpito mentre era alla guida dell'auto di Valentina Boscaro.

Le parti civili hanno cercato di dimostrare che quella tra Caruso e Boscaro fosse una relazione sentimentale, per quanto malata e tormentata: «Tra l'imputata e Mattia Caruso ci sono 11mila file di messaggi. Almeno 50 messaggi al giorno. Il tutto condito da una intensissima relazione sessuale. Non è solo una relazione affettiva, è una relazione ossessiva», spiega l'avvocata Anna Desiderio. L'avvocata Ranzato che difende il calunniato Giovanni Malara, che era stato accusato dall'imputata come responsabile della morte di Mattia: «La Pm Sanzari ha ragione a fare quel tipo di richiesta, perché Boscaro ha seguito una strategia nel diffamare il mio assistito».

L'avvocato Alberto Berardi, uno dei due legali dell'imputata, insiste sul fatto che quella tra loro, Valentina Boscaro e Mattia Caruso.«Non volevo dei figli e non volevo una famiglia, frequentavamo anche altre persone», sono le spiegazioni che l'imputata porta a supporto della sua tesi che tra lei e Caruso non ci fosse una relazione, concetto che viene ripetuto in aula da legale. Berardi legge una serie di messagi scambiatisi tra i due, non solo tra loro ma anche con terzi. L'avvocato smonta la tesi che Caruso fosse un "mattacchione", come è stato definito da una delle legali di parte civili. «E' credibile Valentina quando dichiara di essersi spaventata da certi suoi comportamenti?», chiede l'avvocato. «Dice di certo il vero quando racconta che le viene sottratta la borsa o comunque le vengono sottratte le chiavi dell'auto», riferendosi all'ultima notte. «Infatti alla guida si mette Mattia Caruso. Senza patente e sotto l'effetto di stupefacenti». Berardi parla per più di un'ora per convincere la corte. «Non è immaginabile si possa cadere nella semplificazione che a un certo punto Mattia avrebbe scelto di andarsene in quella serata. Ma deve essere successo qualcosa di dirompente di cui non siamo a conoscenza. E non sappiamo a che "casino" si riferisca quando chiede soccorso a un amico. E' questa la chiave di volta della serata che resta avvolta dall'ingoto. E infatti lo scenario cambia e come riferisce da Valentina Boscaro, al diniego dell'amico che stava lavorando, riferisce l'imputata che Mattia si agita e la obbliga ad allontanarsi repentinamente dal locale. Che si fosse messo alla guida in uno stato di grande agitazione, in quelle condizioni, in ragione di quel "casino" a cui lui stesso fa riferimento, sono le immagini della videosorveglianza a dircelo. La partenza infatti è spericolata tanto da sfiorare un frontale con un'altra auto. Le immagini si arrrestano qui». Prosegue l'avvocato: «Sulla base di quale congettura dotata di un minimo di razionalità, possiamo immaginare che l'auto sia stata condotta in modo sereno e pacato. Come si può pensare che quella necessità di fuga sia scomparsa tutta ad un tratto? In termini logici ci viene da pensare che abbia avuto una condotta di guida spericolata. Nel frattempo il coltello viene posto nell'auto dalla vittima». Fa poche pause l'avvocato, e quando le fa è per evidenziare ciò che sta sostenendo. «C'è tutto un vissuto precedente che abbiamo ricostruito. Poniamoci la domanda di cosa può essere transitato nella mente di Valentina Boscaro. E' credibile che lei abbia percepito quel frangente come una situazione di estremo pericolo per lei, gridandogli di fermarsi. Io faccio fatica a pensare ad una menzogna di Valentina Boscaro che si sia sentita in gabbia, in trappola, in estremo pericolo. L'imputata ha detto la verità anche sull'insano e terribile gesto che ha portato alla morte del povero Mattia Caruso. Il suo obiettivo era solo quello di fermare la corsa di quella macchina. Incomprensibile razionalmente, ma non stiamo discutendo di questo. Il problema è capire se è credibile che Valentina Boscaro abbia vibratao questo colpo tragico pensando solo a voler fermare quella corsa di chi le aveva ribadito delle minacce riferite a un posto che si trova a pochi km», dice l'avvocato facendo riferimento a presunte minacce che lui avrebbe a lei rivolto dicendole che l'avrebbe fatta sparire sulla pista di un ex aeroporto che si trova sui Colli. «Quali elementi ha la corte che questo frangente finale è una narrazione falsa. Mi permetto di dire, nessuno. Quel colpo è stato inferto per fermare, non per uccidere».