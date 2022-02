«Fossimo in Mali ti avrei già lapidata»: l'ex moglie denuncia il professore universitario, che rischia il processo

Si sarebbe indebitamente appropriato di alcuni gioielli della moglie, ma soprattutto l'avrebbe maltrattata verbalmente, auspicando nei suoi confronti anche atti barbari quale la lapidazione: rischia di finire a processo un 64enne padovano, docente universitario (sospeso in quanto anti-green pass seppur vaccinato) accusato di vessare la moglie.

L'uomo avrebbe tempestato dallo scorso agosto l'ormai ex moglie con mail cariche di astio e offese, e come riportato da "Il Mattino di Padova" in una avrebbe addirittura scritto: «Credo che se fossimo in Mali, dove vige la Sharia, ti avrebbero seppellita fino al collo e io ti avrei colpita con delle pietre fino a spaccarti quel tuo bel nasino e farti morire lentamente davanti ai tuoi genitori». La goccia che ha fatto traboccare il vaso: la donna ha querelato l'ex marito, i carabinieri della stazione di Padova Principale hanno acquisito tutte le mail e il pm ha formulato la richiesta di processo, che ora verrà valutata dal Gup.