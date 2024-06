Processo sui tamponi rapidi, Crisanti sentito come testimone: la decisione

Era stato indicato dalla Procura quale consulente, e invece sarà sentito come "semplice" testimone: questa la decisione presa ieri, giovedì 20 giugno, dalla giudice Laura Chillemi su Andrea Crisanti, ex direttore della Microbiologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, in relazione al processo sui tamponi rapidi in corso al Tribunale di Padova.

Il processo

L’indagine sui tamponi rapidi era partita proprio da un esposto fatto dal professor Andrea Crisanti, oggi senatore del Partito Democratico, che contestava l’attendibilità dei test sulla base di un approfondimento che aveva condotto successivamente all’avvio dell’utilizzo dei tamponi antigenici da parte della Regione Veneto per lo screening Covid. Da qui il processo, che vede imputati Roberto Rigoli, ex coordinatore delle Microbiologie del Veneto, e Patrizia Simionato, ex direttrice generale di Azienda Zero, difesi dagli avvocati Giuseppe Pavan e Alessandro Moscatelli, i quali, grazie alle eccezioni da loro presentate, hanno ottenuto questo "cambio di programma". Con effetti importanti dal punto di vista processuale: Andrea Crisanti non potrà infatti essere interrogato su questioni tecniche e scientifiche.