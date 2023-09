Processo a Valentina Boscaro, parlano gli avvocati Betto e Berardi

E' stata lunga, dalle 9 del mattino fino alle 5 del pomeriggio, la seconda udienza del processo che vede l'imputata, la rea confessa Valentina Boscaro, rispondere dell'omicidio di Mattia Caruso, avvenuto circa un anno fa ad Abano Terme. Nella prima parte si è ascoltata la madre della vittima, la signora Rosanna Russo, e la sorella Carmela. Nel pomeriggio invece è stata la volta proprio di Valentina Boscaro che ha risposto per oltre due ore alle domande che le sono sottoposte. Abbiamo chiesto agli avvocati Alberto Berardi, che è uno dei legali dell'imputata, e all'avvocata Francesca Betto un commento sull'udienza di oggi. «E' emerso della storia retrostante il tragico fatto, ed era importante che la corte lo ascoltasse. Ritengo che l'importanza della giornata di oggi sia quella di consentire ai giudici le ragioni del gesto tragico commesso dalla signora Valentina Boscaro. Nella prossima udienza ascolteremo i testi introdotti dalla difesa, cercheremo di comprendere se emergeranno conferme su quanto dichiarato dall'imputata quest'oggi», commenta l'avvocato Alberto Berardi. La collega della parte civile, Francesca Betto, ha così commentato l'udienza: «Oggi ha imbastito uno show in cui porta avanti l'idea che sia lei la vittima. E' vero che ha confessato ma lo ha fatto dopo quattro giorni, quando ha capito che non poteva più mentire. Era una relazione in cui diceva di essere innamorata di Mattia mentre invece lo manipolava. Quello della Boscaro non è un gesto di difesa, e questo è stato chiarito anche oggi».