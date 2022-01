Trovati senza vita in casa, la Procura apre un fascicolo per omicidio

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio. Il caso di Michele e Valentina, trovati impiccati nella tromba delle scale di una casa in centro storico a Padova, presenta ancora delle ombre.

L'indagine

Lunedì 17 gennaio i corpi dei due fidanzati sono stati trovati senza vita in una casa disabitata in via San Giovanni di Verdara, a Padova. L'ipotesi che sembra più accreditata è quella del doppio suicidio ma la Procura batte tutte le piste. Il pubblico ministero Cristina Gava, titolare delle indagini, ha aperto un fascicolo per omicidio. Non si esclude che i due potessero avere problemi economici e avessero debiti che non riuscivano più a ripagare. Nella mattinata di martedì i carabinieri sono tornati nella casa del centro storico per ulteriori rilievi. Intanto si attende l'autopsia, affidata al dottor Rafi El Mazloum di Dolo (Venezia), che potrà chiarire molti punti oscuri.