Non rispettavano le norme igienico sanitarie e facevano lavorare irregolari: scoperti dalla Polizia Locale

In via Ca' Zorzi a Massanzago la Polizia Locale ha scoperto un laboratorio dove veniva confezionato abbigliamento contraffatto. A gestirlo una ditta cinese.

Irregolarità

Sono state riscontrate numerose irregolarità a cominciare da ambienti tenuti non certo in condizioni igienico sanitarie e in più si è riscontrata la presenza di una persona senza permesso di soggiorno. Si era nascosta sotto un letto dentro uno stanzino chiuso a chiave per non farsi trovare. La Polizia Locale ha così forzato una finestra e scoperto la sua presenza.

Igiene

Il laboratorio era specializzato nella realizzazione di magliette e pantaloni per note marche dell'alta moda italiana e francese. Nel capannone i poliziotti della Locale hanno una quindicina di operai tutti cinesi. Nel magazzino erano stati ricavati abusivamente anche alcuni alloggi utilizzati come dormitorio per i dipendenti. Nei garage dello stabile era stata allestita una cucina, anche questa in condizioni sanitarie pessime.