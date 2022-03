La prof valuta il compito "1" e lo posta su Fb: «L'ha copiato da internet»

Si è scatenato un pandemonio dopo che, la professoressa Nora Foggiato, che insegna all'Istituto De Nicola di Piove di Sacco ha pubblicato il tema di un suo studente con tanto di voto: uno.

Uno

Una valutazione dovuta al fatto che, oltre ad essere presenti diversi gravi errori grammaticali, lo studente avrebbe copiato il compito da un sito web. Nel post questo aspetto non era assolutamente spiegato, cosa che invece ha dovuto fare durante l'arco della giornata di lunedì 14 marzo, perché dal momento che ha postato il tutto su Fb, la sera precedente, sono cominciati ad arrivare un numero considerevole di commenti. Dura trovarne uno che non sia di critica verso la docente.

Critiche

La professoressa Nora Foggiato abbiamo tentato di sentirla al telefono ma ha preferito non fare nessun commento, anzi ha sottolineato come la stampa si sia tuffata in questa storia tanto da aver ricevuto chiamate da diversi giornalisti. Le opinioni nei commenti sono quasi tutte di genitori che, avendo i figli a scuola, si interoggano sulle conseguenze che questo gesto potrebbe avere su uno studente. Le critiche non le vengono risparmiate. Lei si è difesa affermando che, «Non stiamo parlando i un ragazzino, ma di un adulto che non sa prendersi le sue responsabilità». Si tratterebbe di uno studente, si presume ripetente, che non ha dimostrato molto voglia di studiare. Ma serviva davvero farlo sapere al mondo e postare il suo tema su Fb? Va detto che a parte la calligrafia, non c'è nessun particolare che collega lo studente allo scritto, ma tant'è.