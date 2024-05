Chi era Giada Zanola, la giovane mamma uccisa dal compagno

Commessa con la passione per la moda e le sfilate. Un cuore grande e un amore sconfinato per i cani e il suo bimbo di soli 4 anni. Giada Zanola, l’ennesima donna ammazzata dall'uomo che diceva di amarla, era cresciuta alle porte della nostra città: aveva abitato per lunghi anni a San Zeno Naviglio, prima di trasferirsi a Vigonza, comune del Padovano dove viveva con il compagno Andrea Favero, ora accusato di averla uccisa facendola precipitare da un cavalcavia dell’autostrada A4.

La testimonianza

Proprio nel paese del Bresciano, la giovane donna - aveva solo 34 anni - era tornata pochi mesi fa per partecipare al funerale della madre Nadia, originaria di Venezia, stroncata da un brutto male alla fine di dicembre. In quei giorni di dolore, Giada aveva trovato conforto nelle amiche di sempre e nelle tante persone che aveva conquistato con la sua dolcezza. Tra loro anche Francesca Barbieri, titolare del negozio di abbigliamento intimo "Capogiro 2" di via Crotte a Brescia, amica da tempo della 34enne.

