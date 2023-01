Progetto scuole sicure, l'amministrazione investe nella prevenzione e il contrasto allo spaccio

A fine novembre 2022, il Comune di Este ha siglato un protocollo d’intesa con la Prefettura di Padova, per il progetto “Scuole Sicure 2022/2023”, ottenendo un finanziamento pari a 13.854 euro per realizzare iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici della Città. Este è infatti risultato uno tra i 140 Enti beneficiari, sul territorio nazionale, del “Fondo Unico Giustizia”, che permetterà di realizzare azioni e attività educative e di sorveglianza presso i plessi scolastici atestini, con l’obiettivo di prevenire le dipendenze nei più giovani, grazie al sostegno delle abilità emotive, cognitive e relazionali.

Spigolon

«L’età dell’adolescenza è caratterizzata da una naturale curiosità, da una continua ricerca di nuove esperienze e da una generale insofferenza alle regole. - commenta il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali Simonetta Spigolon. - Proprio in questa delicata fase di crescita è importante cercare di informare i ragazzi sui corretti stili di vita, per affrontare il problema delle sostanze alla radice. E’ parimenti importante favorire la partecipazione attiva dei ragazzi nelle attività proposte, attraverso esperienze da portare anche ai loro compagni di strada. I nostri ragazzi sono i cittadini del futuro e la prevenzione è fondamentale perché quando si arriva alla repressione è già tardi ed è una sconfitta per la nostra società».

Videosorveglianza

Il progetto presentato dall’Assessorato ai Servizi Sociali prevede attività educative presso la scuola secondaria di primo grado G. Carducci, in collaborazione con le Associazioni del territorio. Entro l’anno scolastico, saranno anche installate alcune telecamere di videosorveglianza presso l’esterno della Scuola Carducci, per garantire controllo e sicurezza. Presso le sedi degli Istituti di Istruzione Superiore della Città, Manfredini, I.I.S. Euganeo, G.B. Ferrari, Atestino, invece, è attiva da dicembre 2022 la sorveglianza da parte degli agenti del Corpo di Polizia Locale di Este durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti. Gli agenti impiegati in orario straordinario nel progetto sono in totale 10 e la loro attività è volta alla prevenzione e alla vigilanza rispetto allo spaccio e all’utilizzo di sostanze stupefacenti da parte degli studenti. L’attività presso le scuole viene eseguita con turni regolari, garantendo in maniera omogenea il controllo. Nel primo mese di attività della Polizia Locale, non sono state accertate violazioni riguardanti utilizzo e spaccio di stupefacenti.

Scuole sicure

L’iniziativa “Scuole Sicure” si colloca in un ampio progetto portato avanti dal Comune di Este per la prevenzione dell’uso e abuso di sostanze stupefacenti e per la consapevolezza sul rischio dovuto alla dipendenza da alcolici, droghe, comportamenti sbagliati. A partire dallo scorso anno, infatti, il Comune ha promosso l’iniziativa “Vie d’uscita” attraverso i social e con la programmazione di incontri e occasioni di confronto. Le attività educative, in particolare, sono realizzate in collaborazione con ULSS6-SerD di Este e con altre istituzioni del territorio.