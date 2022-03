Micio soppresso dopo che un proiettile gli ha distrutto la bocca: cresce la paura in paese

Una vicenda che inorridisce e inquieta, perché non è il primo caso: Tino, gatto di appena un anno di proprietà di una famiglia di Levada di Piombino Dese, è stato soppresso dopo che un proiettile calibro 6,35 sparato da una carabina gli ha distrutto la bocca.

I fatti

Una storia raccapricciante, quella che viene raccontata da "Il Mattino di Padova": Tino, che amava gironzolare nelle vicinanze dell'abitazione di via Marco Polo, un giorno è tornato a casa con la mandibola completamente fracassata, e una volta portato dal veterinario è stato scoperto il pallino d'acciaio che ha causato un danno talmente irreparabile da costringere alla dolorosa decisione di sopprimere il micio. Ora, però, in paese la paura sale: non è la prima volta, infatti, che un gatto viene preso di mira dal misterioso sparatore.