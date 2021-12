Protesta contro il freddo nelle aule, la Provincia alza il riscaldamento

E' intervenuto anche il preside, il professor Francesco Lazzarin, all'iniziativa lanciata dagli studenti del Duca d'Aosta per protestare contro il freddo nelle aule. Erano in tantissimi con cartelli e slogan, molto creativi e colorati, per chiedere alla provincia di Padova di intervenire.

Dal canto suo il Presidente Bui, oltre a sottolineare che la normativa anti covid ha reso indispensabile areare quindi questo rende ancora più difficile risdaldare le aule, ha voluto rassicurare tutti. Lo stesso Presidente ha dato indicazione di alzare il riscaldamento e di lasciarlo acceso, almeno per alcune ore, anche durante queste feste per far sì che al rientro gli studenti non trovino gli ambienti congelati.

«Noi siamo consapevoli - spiega Danilo Amedei, rappresentante d'Istituto che frequenta l’ultimo anno - che il problema a cui vogliamo sia trovata una soluzione non è qualcosa di cui beneficeremo noi, ma per i prossimi che verranno. Ci sembra giusto, lo dobbiamo proprio alla scuola che ci ha ospitato in questi anni».

Il preside Lazzarin ha spiegato dal micorofono quelle che sono le soluzioni proposte dalla Provincia e poi ha applaudito gli studenti per la loro iniziativa. Pare comunque evidente a tutti che il Duca d'Aosta, come moltissime altre scuole non solo del nostro territorio, hanno bisogno di interventi davvero risolutivi e non di soluzioni tampone.