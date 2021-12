Proteste no green pass, in 500 "bloccati" in piazzetta Sartori

Circa 500 manifestanti hanno partecipato oggi 11 dicembre al sit-in contro il green pass in piazzetta Sartori. Niente cortei, come previsto dai nuovi provvedimenti presi dal prefetto Raffaele Grassi, ma una protesta statica durata circa un paio d'ore. Quasi tutti stavolta si sono attenuti alle regole, indossando la mascherina e solo in tre sono stati multati. La decisione di consentire lo svolgimento della manifestazione esclusivamente in forma statica è stata assunta dal Questore Antonio Sbordone, alla luce delle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica.

Sbordone

«L'attuale negativa evoluzione del quadro pandemico - ha dichiarato il questore Sbordone - impone una specifica valutazione su ciascuna manifestazione, in relazione al luogo, all'orario ed alle modalità di svolgimento. L'intensa frequentazione dell'area del centro storico, in particolare nei pomeriggi del sabato, rende incompatibile lo svolgimento di cortei, durante i quali risulta peraltro difficoltoso assicurare adeguato controllo sull'osservanza dell'obbligo di utilizzo della mascherina. La determinazione che ho assunto in merito è fondata sulla necessità di contemperare il diritto di libera manifestazione con la tutela della salute dei cittadini, come espressamente previsto dall'articolo 18 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In tale ottica sarà valutato lo svolgimento di ogni altra manifestazione, anche di diversa natura»