Provengono dal Nord Iraq i sei curdi trovati nel tir a Selvazzano

Le sei persone intercettate sul camion proveniente dalla Bosnia, a Selvazzano, erano dirette in Svizzera. Curdi del Nord Iraq, hanno raggiunto prima la Turchia e da lì hanno proseguito fino ai Balcani. Si sone messi in viaggio su un rimorchio con l'obiettivo di raggiungere dei parenti in Svizzera.

Se per chi si mette in viaggio è stato un viaggio davvero duro e pericoloso, al freddo e al buio per almeno 8 ore, e stiamo parlando di quet'ultimo tratto di cui siamo a conoscenza, è stata certo una sorpresa enorme per i dipendenti della ditta Zaccarato Verde Casa di Selvazzano quando si sono accorti che sotto al telo che copriva il materiale nel rimorchio ci fossero delle persone. «Sono vent'anni che scarichiamo camion di legna che arrivano dall'est, mai mi era successo di trovarci dentro delle persone», sono le parole di Stefano Babetto, dipendente che gestisce l'attività.

Tra i sei rinvenuti a bordo una giovane incinta. Hanno dai 30 ai 18 anni. Dopo essere stati accompagnati in caserma per il riconoscimento sono stati denunciati in stato di lbertà per il reato di immigrazione clandestina. Hanno riferito ai Carabinieri di essere saliti autonomamente all’interno del mezzo proveniente dalla Bosnia con appunto l'intento di raggiungere i familiari in Svizzera. A far scattare l'allarme sono state le lacrime e la disperazione dell'unica donna presente sul camion, che si è scoperto poi, essere in dolce attesa.