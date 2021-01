Provvedimenti di viabilità: chiusure temporanee e divieti di transito in alcune strade

Una serie di lavoro coinvolgeranno nei prossimi giorni le strade di Padova. Di seguito l'elenco delle arterie che verranno coinvolte e le tempistiche.

I lavori

Per lavori, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Giambattista Vico, tratto prospiciente il numero civico 12, venerdì 8 gennaio 2021, dalle ore 7.30 alle ore 12.30, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. Per il montaggio di una gru all’interno del cantiere edile in via Bergamo 11, chiusura temporanea al traffico veicolare della via, tratto prospiciente il lato nord dell’edificio sito al civico 11, venerdì 8 gennaio 2021, dalle ore 7.30 alle ore 18, con l’impiego di un moviere all’incrocio Aosta-Bergamo. Vengono altresì istituiti temporaneamente per il medesimo periodo: Doppio senso di circolazione in via Bergamo, tratto compreso tra via Castelfidardo ed il numero civico 11/N; Inversione dell’attuale senso unico di circolazione di via Bergamo, tratto compreso tra il ramo secondario proveniente da via Cremona ed il numero civico 7/B, con questa nuova direzione di marcia; Divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in via Bergamo, tratto compreso via Castelfidardo ed il numero civico 19/A, ambo i lati; Per effettuare un intervento di sostituzione della condotta del gas metano, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Antonio Vallisnieri, da lunedì 11 gennaio a mercoledì 31 marzo 2021 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Antonio Vallisnieri, ambo i lati, per il medesimo periodo. Nulla cambia per il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private.