Provvedimenti di viabilità, ecco le chiusure temporanee per lavori e manutenzioni

Ecco le vie che saranno temporaneamente chiuse per permettere interventi di vario tipo, dalle asfaltature a piccoli interventi che coinvolgono privati.

Sabato 27

Saranno chiuse al traffico veicolare via Edoardo Plinio Masini, tratto parallelo a via P. Grassi e prospiciente l’edificio “Vodafone”, sabato 27/11/2021, dalle ore 7.00 alle ore 13.00, per la sostituzione di un compressore posizionato sulla copertura dell’edificio; via Asconio Pediano, da lunedì 29/11/2021 a sabato 4/12/2021, per lavori di potatura e taglio delle alberature presenti sulla sponda arginale; via Marsala, tratto compreso tra via Degli Obizzi e via San Gregorio Barbarigo, da lunedì 29/11/2021 a martedì 30/11/2021, dalle ore 7.30 alle ore 17.30, per il montaggio di un ponteggio di protezione;

via Col Beretta, tratto prospiciente il numero civico 8, martedì 30/11/2021, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, per alcuni lavori presso un cantiere;

Da lunedì 29



Per lavori di asfaltatura da lunedì 29/11/2021 a venerdì 10/12/2021, dalle ore 22.00 alle ore 6.30 del giorno successivo, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, le vie: corso Primo Maggio, corsia di marcia in direzione raccordo autostradale A13, corso Primo Maggio, tratto compreso tra le entrate e le uscite dello svincolo 10 (via Guizza) in entrambe le direzioni di marcia, via Ludovico Einaudi, rampa di accesso a corso Irlanda in direzione ponte Darwin; per il posizionamento di un parapetto decorato di arredo a bordo della carreggiata del viadotto di corso Argentina sovrappassante via Vigonovese, via Vigonovese, corsia veicolare in direzione Camin, tratto compreso tra via Uruguay e via Dell’Artigianato, sabato 27/11/2021, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 ed in caso di necessità, martedì 30/11/2021, dalle ore 10.00 alle ore 15.30; via Vigonovese, corsia veicolare in direzione Padova, tratto compreso tra la rampa di accesso alla tangenziale e la rampa di uscita dalla stessa (svincolo 14), domenica 28/11/2021, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 ed in caso di necessità, mercoledì 1/12/2021, dalle ore 10.00 alle ore 15.30 e corso Argentina, corsia di emergenza in direzione sud, tratto sovrapassante via Vigonovese, per i medesimi periodi.