Provvedimenti di viabilità: chiusure temporanee

Sono previste per la prossima settinama diverse chiusure temporanee per consentire lavori straordinari lungo alcune vie della città.

Dietro Duomo

Per lavori di posa di parapetti aerei, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Dietro Duomo, lunedì 2 aprile dalle ore 9.00 alle ore 16.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nei tratti di via Dietro Duomo compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via Dei Tadi e via Del Vescovado.

Monitoraggio

Inoltre, per consueto monitoraggio del ponte tra corso Argentina sovrappassante il canale Piovego, chiusura temporanea al traffico veicolare della rampa di immissione in corso Argentina da viale Della Navigazione Interna - svincolo n. 15-, da lunedì 2 a giovedì 5/05/2022, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per il tempo strettamente necessario. Per intervento di sostituzione della condotta del gas metano, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Pietro Balan, da lunedì 2 a venerdì 25/05/2022, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 con istituzione temporanea del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in via Pietro Balan, ambo i lati, per il medesimo periodo.

Bonifica

Per intervento di bonifica della condotta del gas metano e dei relativi allacciamenti delle utenze, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Giacomo Venezian, tratto compreso tra via Fornaci e via Emilio Faà Di Bruno, per tratte funzionali all’andamento dei lavori non superiori a 30,00 m, fino a martedì 31/05/2022, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 con istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in via Salvatore Vinciguerra, per il medesimo periodo e istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, per il medesimo periodo, ambo i lati, in: via Giacomo Venezian, tratto compreso tra via Fornaci e via E. Faà di Bruno, via Salvatore Vinciguerra. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nei tratti di via Giacomo Venezian compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via Fornaci e vie E. Faà di Bruno.

Allacciamento

Per nuovo allacciamento alla condotta del gas, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Francesco Antonio Pigafetta, tratto prospiciente il numero civico 34, da lunedì 2 a venerdì 6/05/2022, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Francesco Antonio Pigafetta, tratto prospiciente il numero civico 34 m, ambo i lati, per il medesimo periodo. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private. Per effettuare un intervento di bonifica della condotta idrica, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Delle Magnolie, da lunedì 2 a giovedì 30/06/2022, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.

Gas

Nuovo allacciamento alla condotta del gas, anche in via Domenico Campagnola, tratto prospiciente il numero civico 76, da lunedì 9 a venerdì 13/05/2022, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori (max n. 1 giorno). Per il medesimo periodo: - istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Domenico Campagnola, tratto prospiciente il numero civico 76, ambo i lati; - inversione temporanea del senso unico di circolazione in via Collegio San Marco, con la nuova direzione di marcia da via Savonarola a via D. Campagnola; - istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da movieri in via Domenico Campagnola, tratto compreso tra via Savonarola ed il numero civico 76. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.

Calcestruzzo

Lavori straordinari inoltre per effettuare un getto di calcestruzzo, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Giovanni Minello, lunedì 2/05/2022, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.