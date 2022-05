Pubblico della grandi occasioni per la festa della fragola

Torna la Festa della Fragola a Camposampiero, con le produzioni di qualità che rappresentano il meglio dell’agricoltura padovana. La manifestazione ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni e portato in piazza decine di produttori agricoli padovani. Particolarmente nutrita la presenza degli imprenditori di Coldiretti Campagna Amica Padova con numerose proposte di stagione e a km zero.

Territorio

«Sono gli ambasciatori dell’autentica agricoltura - afferma Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova, presente al taglio del nastro della Festa - ed è grazie a loro se oggi possiamo parlare di eccellenze del territorio padovano, di prodotti ricercati e apprezzati dai consumatori. Dietro a questi risultati, però, c’è tanta fatica, unita alle numerose incognite che gravano sulla nostra agricoltura. Per avere queste eccellenze le imprese devono essere messe nelle condizioni di poter lavorare senza essere strozzate dalla speculazione sulle materie prime, dai rincari che in questi ultimi mesi hanno colpito i costi energetici, ma anche tutte le altre voci legate alle attività di coltivazione e allevamento. Tutto questo incide sul reddito degli agricoltori, insieme alle distorsioni della filiera agroalimentare che lasciano nelle tasche dei produttori pochi centesimi mentre il conto per le famiglie si fa sempre più salato.

Coldiretti

Coldiretti ha ispirato alcune importanti misure di sostegno al reddito delle imprese agricole e per lo sviluppo delle principali filiere, provvedimenti che si sono tradotti in risorse a favore del settore primario. Alle istituzioni chiediamo di riconoscere che l’agricoltura è strategica per la tenuta del made in Italy e anche dell’economia locale, pertanto le imprese vanno adeguatamente tutelate e sostenute, riconoscendo ai produttori il giusto reddito. Origine, territorio e qualità delle produzioni sono i punti di forza e il segno distintivo dell’agricoltura padovana».