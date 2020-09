Ponte San Nicolò: parte il programma di "Pulizie Intesive" delle strade

A Ponte San Nicolò dal 1 ottobre arrivano le “Pulizie Intensive”. Una speciale iniziativa attivata da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga per garantire una città ancora più pulita. Il programma di interventi vedrà, fino a dicembre, ben 6 tappe già calendarizzate nelle principali strade cittadine. Si tratta di una pulizia “chirurgica”, estremamente approfondita che partirà giovedì 1 ottobre, dalle vie Firenze, Giorato (da civ 6 a 36) e Don Orione.

La pulizia

Giovedì 1 ottobre l’intervento sarà attivo nelle vie menzionate con uomini e mezzi fin dalle prime luci del mattino. Si inizierà con lo spazzamento meccanizzato, adottando ogni precauzione (es. nebulizzazione dell’acqua) per evitare il sollevamento di polveri. Successivamente, è previsto un lavaggio stradale approfondito. Si approfitterà inoltre dell’occasione per effettuare la pulizia superficiale delle caditoie con idropulitrice. L’intervento durerà indicativamente dalle ore 5 alle ore 11, durante le quali si invita a non sostare con le auto su entrambi i lati delle vie interessate, per consentire di intervenire sull’intera superficie e agevolare l’operatività dei mezzi. Si tratta di un limitato disagio per i cittadini, indispensabile però alla riuscita ottimale dell’intervento.

Informazioni ai cittadini

Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sull’iniziativa, già nei giorni scorsi è partita in loco la campagna informativa con la distribuzione di volantini e locandine presso le abitazioni delle strade coinvolte. Come detto, l’iniziativa comprenderà 6 interventi già programmati fino a dicembre, privilegiando quelle strade che per criticità di parcheggio o per caratteristiche urbanistiche risultano di difficile pulizia con la normale pianificazione. Ogni intervento sarà sempre accompagnato da una specifica campagna informativa. «Con questa iniziativa di “Pulizie intensive”, l’Amministrazione Comunale continua nella sua opera di attenzione e cura degli spazi di comunità – afferma il Sindaco Martino Schiavon del Comune di Ponte San Nicolò - Dapprima con lavori di manutenzioni o realizzazioni di nuove opere che integrano, modificano o migliorano le esistenti, ma anche con il più semplice “Puliamo Ponte”, iniziativa di volontariato tra noi cittadini che assumerà una cadenza sempre più fitta, si vuol tentare di mantenere questi spazi il più possibile confacenti alle nostre esigenze di vivibilità cittadina. Con questi interventi di “Pulizie intensive” si attiverà una speciale operazione di igienizzazione delle nostre strade, marciapiedi e parcheggi, dove la densità urbana è più sviluppata. Invito tutti a collaborare affinchè l’operazione abbia il migliore dei risultati, parcheggiando ad esempio le proprie auto all’interno delle proprie proprietà, od eventualmente altrove anche solo nel periodo e tempo indicato nei comunicati che saranno consegnati».