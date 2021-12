Il punto tamponi di Albignasego apre anche di sabato

Il Punto tamponi che l'Ulss 6 Euganea gestisce ad Albignasego allunga i suoi giorni di apertura: sarà infatti operativo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 (ultimo accesso alle 12.40). Come sempre sarà sufficiente presentarsi in questi orari muniti di impegnativa medica, mentre l'Ulss sta valutando se predisporre un sistema di prenotazione simile a quello dei vaccini. Non esiste, invece, alcun numero di telefono né per le prenotazioni e nemmeno per le informazioni relative alla consegna dei referti.

Punto tamponi

Il Punto tamponi dall'8 Novembre si è trasferito all'interno dei locali dell'ex ambulatorio di analisi mediche Pavanello, in via Barbarigo 9/B, di fronte alla chiesa dei Ferri: è un servizio gestito interamente dall'Ulss6 Euganea, attraverso personale proprio e una sua organizzazione nei tempi e nei modi di accesso, di risposta e di consegna dei referti. Il Comune di Albignasego si è occupato soltanto di prendere in affitto, sanificare e allestire i nuovi locali: una spesa di cui l'ente si è fatto carico pur di continuare a mantenere in funzione un servizio così importante, soprattutto per i ragazzi delle scuole. Sempre a carico del Comune sono poi i gazebo, che saranno installati a metà dicembre, per rendere ordinato e riparato l'accesso al Punto tamponi e maggiormente confortevole e sicura l'attesa alle persone in coda nei mesi invernali. Il servizio d'ordine che consente di attendere e accedere alla struttura in sicurezza, è invece garantito dai volontari delle associazioni Anc, Safety e security, Alpini e Rangers d'Italia.

Comune

«Ringrazio i proprietari dell'immobile - dichiara il sindaco Filippo Giacinti - per aver consentito al Comune di utilizzare l'area interna per installare i gazebo a riparo degli utenti in coda: in particolare chi nell'immobile svolge la propria attività lavorativa come il dentista dottor Lazzaretto e il poliambulatorio Elysium, il quale, tengo a precisare, non ha nulla a che vedere con il Punto tamponi». Di conseguenza si fa preghiera agli utenti che necessitano di informazione di non rivolgersi al suddetto poliambulatorio così come al Comune, ma direttamente all'Ulss, per quanto possibile in questo momento complicato anche dall'attacco hacker. «Un grazie - conclude il sindaco - va anche alla Parrocchia dei Ferri per aver consentito di utilizzare come parcheggi del punto tamponi l'area dove è posizionata la piastra polivalente. Infine non sarà mai troppa la riconoscenza per i volontari senza i quali non sarebbe possibile garantire l'apertura: Anc e gruppo comunale Safety ai quali si sono aggiunti per la giornata del sabato gli Alpini e i Ranger. Nei momenti di difficoltà ed emergenza per una Comunità, solo l'aiuto e la collaborazione di tutti consente di affrontare i problemi e ridurre i disagi».