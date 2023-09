Arrestato pusher minorenne. Vendeva tramite chat: «E' arrivato un carico di vino bianco...»

«Sono tornato, è appena arrivato il vino bianco molto buono …non te ne pentirai». Con questo messaggio pubblicitario, un pusher minorenne invogliava i clienti ad acquistare da lui cocaina. Sorpreso a spacciare è stato denunciato dai poliziotti della Sezione “Criminalità Diffusa” della Squadra Mobile della Questura di Padova. Era stato già notato da alcuni residenti sostare a ridosso del campo sportivo di Via Monte Cengio, avvicinarsi a dei veicoli giunti appositamente sul posto e consegnare ai conducenti degli involucri, ricevendone in cambio delle banconote. Così è stato colto nuovamente in flagranza dagli agenti della Squadra Mobile un 17enne tunisino pregiudicato per stupefacenti. Nel primo pomeriggio di venerdì, transitando proprio per via Monte Cengio e soffermandosi dinanzi il campo sportivo, gli agenti hanno infatti il giovane avvicinarsi ad un’autovettura ed effettuare uno scambio col conducente. Controllato quest’ultimo, un autotrasportatore ultracinquantenne di Casale di Scodosia, i poliziotti hanno accertato che oggetto dello scambio erano stati una dose di cocaina e la somma di 40 euro. Nel telefono del cliente era ancora presente un messaggio di testo col quale veniva invogliato all’acquisto della cocaina: «… è appena arrivato il vino bianco molto buono chiamami non ti pentirai …». Il giovane pusher ha tentato la fuga saltando numerose recinzioni di abitazioni, prima di essere raggiunto ed immobilizzato da uno degli agenti più giovani. Ha provato a resistere, ma senza successo. Condotto negli uffici della Questura è emerso avere già numerosi pregiudizi di Polizia e precedenti penali, fra cui numerose resistenze, diversi danneggiamenti, addirittura in un’aggressione a carico di un automobilista, da lui colpito, assieme ad altri suoi complici, appena l’estate precedente, nelle adiacenze del parcheggio di un supermercato proprio di via Monte Cengio, con calci e pugni, fino a provocargli la fuoriuscita di sangue dalle orecchie. Gli stessi agenti lo avevano arrestato il settembre successivo in via Palestro, insieme ad altro minore, all’interno di un appartamento intento a confezionare su di un tavolo 70 dosi di cocaina ed in possesso di due panetti di hashish. Il Tribunale per i minori di Venezia - Sezione penale – lo ha già condannato per quest’ultimo fatto a 10 mesi di reclusione (pena sospesa), con una sentenza passata in giudicato lo scorso 28 agosto. Il giovane straniero è stato nuovamente deferito all’A.G. per i minori di Venezia e poi affidato ai servizi sociali di Padova.