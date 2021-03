Sorpreso a spacciare nel parcheggio di un supermercato: pusher arrestato

Girava in bici nel parcheggio, un comportamento sospetto notato dagli agenti della Squadra mobile. Un altro pusher è stato denunciato dopo aver tentato di vendere della cocaina a un poliziotto in borghese

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 30 marzo una pattuglia della Squadra mobile ha notato un giovane tunisino che continuava a girare in bici nel parcheggio di un supermercato in via Udine, a Vigonza. Un comportamento che ha destato più di qualche sospetto, così gli agenti lo hanno tenuto sotto controllo. Poco prima delle cinque un ragazzo si è avvicinato al tunisino e tra loro si è verificato uno scambio di mano. I poliziotti perciò hanno fermato l’acquirente, verificando che avesse appena acquistato una dose di cocaina e poi hanno bloccato il pusher di 22 anni che aveva altre sei dosi di cocaina e 420 euro in contanti. Arrestato, sarà accompagnato a breve al centro di permanenza e rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia). Lo stesso pomeriggio i poliziotti hanno denunciato un 25enne del Ghana notato su un muretto dei giardini dell’Arena. Visto l’atteggiamento sospetto, uno degli agenti si è avvicinato e il ragazzo, non sapendo che fosse un poliziotto, gli ha offerto di vendergli della cocaina.