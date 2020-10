Sorpreso con della marijuana a scuola dai carabinieri: 18enne denunciato per spaccio

Probabilmente era il pusher che riforniva tutti gli altri studenti, ma le indagini dei carabinieri di Piazzola sul Brenta sono ancora in corso.

Il fatto

Mercoledì 7 ottobre un 18enne di San Giorgio delle Pertiche è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Intorno alle due del pomeriggio i carabinieri sono andati all’istituto Enaip Veneto Sfp e hanno perquisito il ragazzo. Aveva 5 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Ora le indagini andranno avanti per capire meglio come il giovane svolgeva la propria attività illecita.