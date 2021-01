Abbandonato e non reclamato: a Padova il 2021 si apre con il "mistero del quadro sul ponte"

Un vero e proprio mistero: è caccia al proprietario del quadro abbandonato su un ponte in pieno centro a Padova.

Quadro

A ritrovarlo sul Ponte Barbarigo nella mattinata di venerdì primo gennaio un passante, il quale ha subito avvisato la polizia, giunta sul posto con una volante. Si cerca ora il proprietario del dipinto, in quanto non sono arrivate alla centrale operativa segnalazioni di furti o ammanchi di quadri: la firma dell' autore è di difficile comprensione, e non vi è traccia di dediche.