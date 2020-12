Positivo al coronavirus se ne va in giro in macchina: 54enne denunciato

Positivo al coronavirus con obbligo di quarantena è uscito a fare un giretto, in barba alla legge. Peccato per lui che abbia incontrato una pattuglia dei carabinieri di Piombino Dese.

La vicenda

La mattina di giovedì 3 dicembre, poco prima delle 11, i carabinieri hanno fermato una Peugeot 308 in zona Loreggia per un controllo. E quando hanno identificato il conducente, un 54enne del posto, hanno anche scoperto che l’uomo avrebbe dovuto stare chiuso in casa per la quarantena dato che era positivo al coronavirus. È immediatamente scattata la denuncia.