Trovati 10 kg di hascisc e 3 di marjiuana in casa di un venticinquenne

Il continuo via vai di giovani in zona Sacro Cuore, che piu? volte venivano controllati e trovati in possesso di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente e segnali quali assuntori al Prefetto di Padova, ha insospettito gli inquirenti che sono voluti andare a fondo della questione. Dopo alcuni servizi di osservazione, veniva individuata l’abitazione dello spacciatore e, successivamente, richiesto decreto di perquisizione locale e personale.

Spaccio

Così nella mattinata del 12 agosto u.s., i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia CC di Padova, a seguito di indagini coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Padova dott. Andrea Zito, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a Padova a carico di un 25enne incensurato. All’interno dell’abitazione veniva rinvenuto: kg 10,36 di Marijuana – kg 2,47 di hashish – euro 8.920, nonche? telefoni cellulari, bilancini e materiale da taglio. Il 25enne, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo la convalida da parte del G.I.P. del Tribunale di Padova, e? stato posto agli arresti domiciliari.