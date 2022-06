Quasi 6mila interventi ispettivi a tutela del Pnrr, 711 indagini aperte

Oggi, 24 giugno alla caserma Carpin di Padova si è celebrato il 248esimo anniverario di fondazione della Guardia di Finanza. Tra le autorità che sono intervenute, anche il prefetto di Padova, Raffaele Grassi. E' stata fatta una carrellata delle operazioni più significative portate a termine. Importanti i "numeri" raccolti dalle Fiamme Gialle", impegnate a tutto campo a tutela della sicurezza della collettività. Lo scorso anno e nei primi 5 mesi del 2022, sono stati eseguiti 5.748 interventi ispettivi e circa 711 indagini per contrastare gli illeciti economico finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia, per garantire la corretta destinazione delle risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Le attività investigative e di analisi sui crediti di imposta hanno permesso di accertare frodi per oltr 1,2 milioni di euro. Sono stati individuati 69 evasori totali, 415 lavoratori irregolari. Le persone denunciate per reati tributari sono 372.

L'attività di contrasto al contrabbando ha portato al sequestro di materiale per il confezionamento di oltre 12 milioni di pacchetti di sigarette e alla denuncia di 10 persone. L'impegno a tutela della corretta destinazione delle misure introdotte dalla legislazione emergenziale ha riguardato anche i contributi a fondo perduto e i finanziamenti bancari assistiti da garanzia. In tutto sono stati effettuati 183 controlli, con 32 persone denunciate per l'indebita richiesta o percezione di 20mioni di euro. I controlli sul reddito di cittadinanza ha portato a denunciare 138 persone. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 27 interventi che hanno portato alla denuncia di 110 persone, di cui sette tratte in arresto. Nei servizi antidroga sono state denunciate 60 persone e sequestrati 760 chili di sostanze stupefacenti. Sul versante della contraffazione e sicurezza prodotti sono stati eseguiti oltre 114 interventi e più di 37 deleghe dell’ Autorità Giudiziaria, sottoponendo a sequestro oltre 100 milioni di prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri.