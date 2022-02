Quattro denunce per spaccio in 24 ore: tre delle quali nei confronti di minorenni

Quattro denunce per spaccio nel giro di 24 ore, tre delle quali nei confronti di giovanissimi. La polizia ha anche segnalato alla Prefettura i loro acquirenti.

Le denunce

Nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio su strada Battaglia i poliziotti della Squadra mobile hanno notato un 16enne tunisino che scendeva da una Volkswagen Polo condotta da un italiano e si avvicinava a un camion. Stava vendendo cocaina. Gli agenti hanno bloccato entrambi e denunciato per spaccio il 16enne. Il conducente dell’auto, invece, ha detto di aver comprato dal ragazzino una dose di cocaina in cambio di un passaggio in quel parcheggio. Nella stessa zona i poliziotti hanno fermato e denunciato un 33enne nigeriano con sei involucri di cocaina e sette di eroina. In serata è stato sorpreso a spacciare un 17enne tunisino: stava vendendo eroina a un 47enne italiano, segnalato alla Prefettura. Il ciclo si chiude con la denuncia di un altro 17enne tunisino visto in via Monte Cengio la mattina di giovedì 3 febbraio, mentre cercava di nascondere alcune dosi di hashish e cocaina.