Quattro medici indagati a causa di un finto diploma conseguito all'estero

Bisognava arruolare più medici di medicina generale possibile, e così alle graduatorie regionali del 2021 per poter fare il medico di guardia o il medico di base, vennero ammessi anche gli specializzandi, a patto che dimostrassero di frequentare un corso di specializzazione in Italia o all’estero. Ma chi li garantiva questi corsi all’estero? Nessuno, infatti in almeno un caso si sono tramutati in truffa.

Tre medici di base che esercitano in Veneto e che ora sono indagati dalla procura di Padova sono accusati di falso ideologico, esercizio abusivo della professione medica e truffa ai danni di Azienda Zero. Un quarto medico, il 44enne Daniele Passarello, oculista residente ad Arad in Romania, è indagato anche lui per truffa continuata ai danni di Azienda Zero visto che sarebbe stato lui a fornire ai tre dottori la certificazione indispensabile per entrare nelle graduatorie regionali. Certificazione che però è risultata falsa anche se profumatamente pagata. I fatti risalgono al 2021 quando si era in piena pandemia.

Come riporta il Corriere del Veneto, i tre medici veneti stanno ancora esercitando la loro professione. I tre indagati sono il 56enne Stefano Gigliotti, medico di base a Pieve di Soligo (Treviso), il 60enne di Correzzola (Padova), Antonio Bollettin e Francesco Griggio che ha lo studio a Camponogara (Venezia) ma è residente a Chioggia.