Il Questore Sbordone alla festa della Polizia di Stato: «Padova città sicura»

Padova città sicura. Lo dicono i dati, alcuni dei quali sono stati snocciolati dal Questore di Padova, Antonio Sbordone, durante la festa per i 170 anni della Polizia di Stato. Un intervento il suo che non si è solo limitato a presentare i numeri che sintetizzano le attività portate avanti ma che questi numeri li ha pure commentati. «Questa è una provincia tranquilla che ha l'ambizione di poter continuare ad esserlo». Si evince, dall'intervento del Questore, che le strade per essere sicure hanno bisogno di un lavoro che va al di là di quello che svolgono ogni giorno gli agenti della Polizia di Stato. Ma è chiaro che tra la percezione di sicurezza e la realtà sono due cose totalmente differenti. Il Questore ha elogiato «l'ottima la collaborazione tra le istituzioni, tanta strada c’è ancora da fare per arrivare a una maggiore coesione sociale che di certo poi garantirà anche più sicurezza.Promozione di interventi che facilitino l'incontro tra le generazioni e le interazioni tra studenti e residenti in zone come quella del Portello». Il Questore ha inoltre lodato con una menzione speciale, «l’ufficio immigrazione che grazie ad un approccio di prossimità e di sostegno, nei confronti di tutti, specie le persone più fragili, sta compiendo un lavoro prezioso e importante, soprattutto in periodo storico come questo. Sottoposti a una pressione notevole, stanno garantendo un servizio fondamentale».

La cerimonia ha vuto luogo presso la “Sala Giotto” del Padova Congresse, la piu? grande sala dell’intero complesso inaugurato il 7 aprile scorso. Nelle prime file le autorità, dal Sindaco Sergio Giordani al prefetto Grassi, e tanti primi cittadini di tutta la provincia. Presenti anche le massime autorità militari. Tra il pubblico anche alcune scuole e classi di istituti superiori della città.