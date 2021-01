Dopo l’incendio arriva la solidarietà: raccolta fondi per il restauratore che ha perso il laboratorio

Subito è partita sul web la campagna per aiutare il professionista che ha perso tutto strumenti e attrezzature. A lanciare la raccolta fondi è stata la nipote di Toffanin

Lo scorso 13 gennaio un incendio ha distrutto il laboratorio di falegnameria e restauro di mobili antichi di Stefano Toffanin a Treponti di Teolo, in provincia di Padova.

Raccolta fondi

Subito è partita sul web la solidarietà per il restauratore che nel rogo ha perso tutto, compresi strumenti e attrezzature. A lanciare la raccolta fondi è stata Silvia Cavetti, nipote di Toffanin: «Mio zio è un artigiano che ha dedicato la sua vita al restauro di opere d'arte, dai mobili antichi agli infissi di edifici storici, tra cui anche la bellissima biblioteca che si trova nell'Abbazia di Praglia - scrive Silvia su GoFundMe - La mia famiglia, tanti amici ed io abbiamo dunque deciso di aprire una raccolta per aiutarlo a raccogliere un po' di fondi, che saranno ovviamente finalizzati alla ricostruzione di un posto tutto suo». Più di 75 persone hanno donato alla causa, raccolti fino al momento oltre 6mila euro. «Vogliamo che possa riprendere il suo lavoro importantissimo, di cui in fin dei conti gioviamo pure noi, ogni volta che ci manca il fiato osservando un edificio storico», conclude Silvia Cavetti. La campagna di raccolta fondi è raggiungibile cliccando su questo link.