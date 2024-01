«Tutto è partito dalla telefonata di un finto maresciallo»: il racconto del 78enne truffato

«Mi è arrivata la telefonata di una persona che si è qualificata come maresciallo dei carabinieri dicendomi che mio figlio aveva avuto un incidente stradale investendo una mamma con la figlia sulle strisce pedonali e che era in stato di fermo. Ha poi aggiunto che sarebbe venuto a casa mia un avvocato per prendere 8.500 euro per evitare il processo»: inizia così il racconto del signor Giampietro, 78enne di Cadoneghe truffato da un 18enne di origini napoletane poi arrestato dai poliziotti della squadra mobile della Questura di Padova.

La truffa

Affiancato da quelli che chiama «i miei angeli custodi», ovvero i due poliziotti che hanno acciuffato il truffatore, Giampietro aggiunge: «Questo fantomatico avvocato Rossi è poi effettivamente arrivato: come prima cosa ha sempre tenuto occupato sia il telefono di casa che il mia cellulare con la scusa che doveva darmi dei codici, e poi gli ho dato tutti i soldi che avevo. Mi ha quindi telefonato nuovamente il finto maresciallo chiedendomi se avevo degli ori a casa e facendo tornare indietro l'avvocato Rossi, al quale ho consegnato i pochi gioielli che avevo. Ho capito che mi avevano truffato quando sono arrivati i poliziotti a casa mia dicendomi che mio figlio non aveva fatto nessun incidente e che stava bene. Se ti chiama qualcuno qualificandosi come maresciallo dicendoti che tuo figlio ha avuto un incidente stradale e che è in stato di fermo in quel momento ci sta che ci credi, anche perché non avevo mai sentito parlare di queste truffe. Ringrazio di cuore i poliziotti, sono stati bravissimi».