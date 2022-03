Impennate a tutto gas in zona industriale: le forze dell'ordine interrompono il raduno motociclistico

A tutto gas in zona industriale, approfittando delle aziende chiuse. Ma la loro presenza è stata comunque notata: i carabinieri e la polizia locale di Padova hanno interrotto un improvvisato "moto-raduno" in via Messico.

I fatti

Almeno cinquanta - come riporta "Il Mattino di Padova" - i giovani assiepatisi nel primo pomeriggio di domenica 6 marzo in zona industriale con scooter e rumorose moto da cross, i quali tra un'impennata e una sgasata hanno attirato l'attenzione di diversi cittadini in transito, i quali hanno subito avvisato le forze dell'ordine. Una volta arrivati sul posto i carabinieri e la polizia locale si sono imbattuti nel maxi-gruppo, e nonostante non vi fossero evidenze di gare clandestine hanno invitato i giovani ad allontanarsi.