Lakshmi Cortesi telefona ai suoi: «Sto bene, sono con degli amici»

Termina l'angoscia dei familiari della 21enne di Monselice scomparsa da lunedì. Era uscita in bicicletta dicendo che sarebbe andata in Prato della Valle, ma da quel momento nessuno aveva avuto più notizie di lei

Lakshmi Cortesi sta bene. Ha chiamato i familiari per rassicurarli: «Sto bene. Sono con degli amici».

I fatti

Era iniziato tutto lunedì scorso, quando dopo un appello su Facebook scritto dalla Protezione Civile di Monselice era scattata la ricerca della ragazza di 21 anni, che si era allontanata da casa in bicicletta dicendo che sarebbe andata in centro a Padova. Poi più nessuna notizia per quattro giorni, l'allarme e l'angoscia della famiglia.

La telefonata

«Attenzione attenzione,la ragazza è stata ritrovata e sta bene. Grazie a tutti per la collaborazione» scrive invece oggi la Protezione Civile. Ieri sera 8 luglio infattii c'è stata la telefonata della 21enne che ha posto fine alle ricerche dei Carabinieri e soprattutto alla preoccupazione della famiglia