Entrano in acqua per recuperare un pallone: scomparsi due ragazzi, trascinati dalla corrente del Brenta

Dal pomeriggio di festa al dramma: due ragazzi sono stati inghiottiti oggi, domenica 14 luglio, dalle pericolose acque del fiume Brenta nel territorio di Campo San Martino.

I fatti

Non si sa ancora molto dell’accaduto, ma stando a una prima ricostruzione i due giovani, molto amici e di probabile nazionalità straniera, stavano tirando due calci ad un pallone quando quest’ultimo è finito in acqua. Uno dei due giovani ha quindi deciso di tuffarsi per recuperarlo, salvo venire però sorpreso dalla corrente: avrebbe quindi chiesto disperatamente aiuto all’amico, il quale non ci ha pensato due volte e si è a sua volta buttato in acqua, venendo a sua volta trascinato via. Sul posto si sono immediatamente precipitati i carabinieri e i vigili del fuoco con le squadre di sommozzatori, i quali stanno battendo l’area a tappeto con la speranza di ritrovare vivi i due giovani.