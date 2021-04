Era scomparso da Padova, 22enne rintracciato alla stazione ferroviaria di Vasto

Il giovane era in Abruzzo: è stato individuato dai carabinieri. Era sparito dal capoluogo veneto il 28 aprile

Tutto bene quel che finisce bene. È stato ritracciato dai carabinieri del Norm, nei pressi della stazione ferroviaria, di Vasto un giovane 22enne scomparso da Padova lo scorso 28 aprile. A darne notizia ChietiToday.

Fuga e ritrovamento

A seguito di denuncia di scomparsa presentata dai genitori, preoccupati per l’allontanamento del proprio figlio, è stato attivato il paino nazionale per il rintrovamento di persone scomparse. Grazie alla rete capillare dell’Arma e allo scambio di informazioni tra i vari comandi, il giovane è stato rintracciato, in buona salute, e accompagnato dallo zio paterno, dopo aver comunicato la bella notizia ai genitori.