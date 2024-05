Trasferta in prima categoria si trasforma in raid vandalico e furti: «Fatti entrare apposta»

Quella che doveva essere solo una partita di calcio di prima categoria tra Lions Villanova e CasalserugoMaserà vinta peraltro dagli ospiti per 3-1 ha lasciato una scia di polemiche non indifferenti. Secondo alcuni genitori dei ragazzi del Casalserugo, domenica 28 aprile, alla fine del primo tempo della sfida sarebbe entrato un manipolo di tifosi del Lions Villanova, che avrebbero cominciato ad offendere gli sportivi del Casalserugo. Oltre a questo dettaglio, che ha creato non poco imbarazzo nelle tribune, a fine partita, almeno tre auto degli sportivi ospiti, sono state rinvenute con il finestrino rotto e l'immancabile furto di effetti personali posti all'interno.

La rabbia

Quello che chiedono gli sportivi del Casaserugo è che da ora in poi la dirigenza del Lions Villanova controlli con più attenzione i propri supporters, in modo tale che non debbano più accadere episodi così. Puntuale la risposta della dirigenza della squadra ospitante, che non ha evidenziato alcun comportamento oltraggioso da parte dei propri sportivi, rispedendo di fatto le accuse al mittente. Sui furti segnalati a fine partita sulle auto, la dirigenza del Lions si è chiesta come mai i genitori che hanno denunciato non siano subito rientrati per evidenziare questo problema. Sta di fatto che, una partita di fine stagione, è stata macchiata da una polemica che non fa bene al mondo del calcio e nulla ha a che vedere con una sfida che comunque si è svolta nei binari della correttezza tra gli attori partecipanti.