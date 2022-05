Un grosso ramo si stacca e finisce su un'auto in transito: conducente illeso

Mentre l'auto stava passando si è staccato un grosso ramo e le è finito sopra. Il conducente è rimasto illeso.

Il fatto

Erano quasi le 16 del pomeriggio di venerdì 6 maggio. Una Dacia Duster stava passando a fianco di piazza Mazzini a Padova quando si è sentito un forte rumore. Un grosso ramo si è staccato all'improvviso da uno degli alberi che costeggiano la strada ed è finito proprio sopra l'auto in transito. Il conducente, decisamente spaventato, è rimasto illeso. In piazza Mazzini sono arrivati i vigili del fuoco con un'autogru e sette operatori per liberare il veicolo e tagliare altri rami pericolanti, così che non accadesse nuovamente. Le operazioni dei pompieri hanno richiesto circa due ore.