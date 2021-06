Spintona l'addetto alla vigilanza per scappare con due bottiglie di superalcolici: arrestato

/ Via Saetta

Nel tentativo di rubare due bottiglie di superalcolici ha spintonato l’addetto alla vigilanza del supermercato. Ma non ha fatto molta strada: poco dopo lo hanno preso i carabinieri.

La rapina

Era la sera di domenica 27 giugno quando un 55enne pregiudicato originario dello Sri Lanka e residente a Verona è entrato all’Iper di via Saetta a Padova. Ha cercato di nascondere due bottiglie di superalcolici ma l’addetto alla vigilanza lo ha visto e ha fatto per bloccarlo. L’uomo, vedendosi sbarrata la strada, ha dato una forte spinta al vigilante ed è uscito dal supermercato più veloce che poteva. Ma la sua fuga è stata breve. I carabinieri della stazione di Padova principale, con il personale del 4° battaglione Mestre, lo hanno fermato e arrestato per rapina. Le due bottiglie di superalcolici sono state restituite al direttore del negozio.