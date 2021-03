Rapina in villa a Noventa Padovana: i carabinieri arrestano i due autori

I carabinieri della stazione di Noventa Padovana, al termine di una rapida attività investigativa, hanno sottoposto fermato due soggetti, già noti alle forze di polizia e residenti nella zona colpevoli della violenta rapina avvenuta la scorsa settimana ai danni di un'anziana.

Gli arresti

Si tratta di un 38enne e di un 48enne: entrambi sono stati individuati quali autori della rapina in abitazione commessa durante la notte del 25 marzo a Noventa Padovana ai danni di una donna di 68 anni, alla quale hanno rubato l'automobile con la quale sono fuggiti, 120 euro in contanti, il bancomat (e con minacce sono riusciti a estorcerle il pin) e alcuni generi alimentari, tra cui polli e della pasta fresca. Prima di scappare i due le hanno portato via anche il cellulare e il cordless dell'utenza fissa, dopo di che hanno prelevato 500 euro da uno sportello Atm a Saonara. Stando a quanto riferiscono gli inquirenti, si tratta di un sodalizio criminale estremamente pericoloso, sia per i pregiudizi di polizia dei due arrestati, sia per le particolari modalità utilizzate per compiere il delitto nei confronti della vittima che appartiene alla "fascia debole". Le indagini sono partite subito dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso da parte della 68enne, con un fax trasmesso alla centrale operativa del comando provinciale di Padova, unico mezzo che la donna aveva per chiedere aiuto. I carabinieri sono corsi da lei e fondamentale è stata la descrizione dei due rapinatori: i militari dell'Arma conoscono i soggetti che sul territorio possono creare problemi e i sospetti sui due uomini sono stati successivamente confermati da prove raccolte nei due giorni seguenti. Una volta identificati, sono stati perquisiti i loro domicili con il coordinamento del pubblico ministero di turno, Benedetto Roberti. E proprio in casa è stata trovata parte della refurtiva e gli abiti indossati durante la rapina. L'auto, invece, si trovava in un parcheggio pubblico a Sant'Angelo di Piove di Sacco. I due arrestati sono stati condotti nel carcere di Rovigo.