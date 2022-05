Aveva rapinato un anziano disabile, 30enne rintracciata a Padova e arrestata

Aveva derubato un anziano disabile e su di lei pendeva un ordine di carcerazione. I poliziotti hanno rintracciato la donna a Padova e l'hanno arrestata.

L'arresto

Lunedì 23 maggio gli agenti delle volanti hanno arrestato una 30enne bosniaca, destinataria di un ordine di carcerazione emesso lo scorso anno dalla Procura di Roma per rapina. La donna era stata condannata a tre anni di reclusione ma era latitante. I fatti di cui è accusata risalgono al 2018, quando la 30enne si trovava a Roma. Aveva notato un anziano disabile recarsi a un bancomat per prelevare e ha aspettato che completasse l'operazione. Poi gli ha strappato il denaro dalle mani e quando la vittima ha fatto per bloccarla, lei l'ha strattonata. Scappata, non si è saputo più nulla di lei. Fino a ieri, quando i poliziotti l'hanno rintracciata nella città del Santo. Quando l'hanno fermata, lei ha dato un nome falso sperando di farla franca ma è stata comunque riconosciuta grazie al fotosegnalamento. La donna era già stata denunciata e arrestata in provinci di Roma per reati contro il patrimonio, in concorso con altri, ed era stata denunciata per aver nascosto la refurtiva tra le coperte nel passeggino della figlia. Ora si trova nel carcere di Montorio Veronese.