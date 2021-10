Subito dopo la rapina fa bancomat e viene ripreso dalle telecamere: arrestato

La fretta di prelevare i soldi dal bancomat rubato gli è costata la custodia cautelare in carcere. A incastrarlo le telecamere della banca.

Il fatto

Era il 16 settembre quando un 38enne originario di Roma con precedenti ha rapinato due 24enni. Armato di pistola, li ha derubati di 60 euro in contanti e di un bancomat mentre i due chiacchieravano su una panchina intorno all’una di notte in un parco in zona Sacro Cuore. I poliziotti della Squadra mobile si sono messi subito al lavoro e hanno individuato l’uomo grazie alle telecamere di sorveglianza della banca dove è andato a prelevare con il bancomat rubato subito dopo la rapina. Il sostituto procuratore Sergio Dini ha ottenuto dal Gip la custodia cautelare in carcere.