Rapinano un bar e poi tentano di fuggire sul primo treno di passaggio: arrestati

Hanno rapinato il bar vicino la stazione per poi tentare di fuggire a bordo del primo treno di passaggio. I carabinieri li hanno fermati e arrestati.

Il fatto

Erano quasi le 6 del mattino di martedì 26 aprile quando un 32enne di Codevigo e un 28enne straniero e irregolare sono entrati in un bar su viale Stazione, ad Abano Terme. Ma non erano lì per un caffè. Erano lì per il denaro in cassa. I due si sono avvicinati al titolare del locale, di origine cinese, e lo hanno aggredito. Poi hanno preso tutto ciò che c'era in cassa, 150 euro, e sono scappati via. Il barista ha raccontato di averli visti prendere una bicicletta parcheggiata sulla via e fuggire. I carabinieri di Abano, nel frattempo avvisati, hanno individuato i due rapinatori in stazione mentre stava per salire su un treno di passaggio. Il denaro è stato restituito alla vittima mentre i due sono stati arrestati per rapina in concorso: il 32enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre il suo complice è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando. La mattina seguente il Tribunale ha convalidato gli arresti.