Si intrufolano in casa e colpiscono alla testa il pensionato: portano via 5 mila euro

Hanno colpito il 68enne con un bastone e si sono fatti consegnare 5 mila euro. Poi sono scappati a bordo dell’auto della vittima. I carabinieri sono alla ricerca dei rapinatori.

Il fatto

Erano da poco passate le 22.30 di martedì 8 giugno quando due uomini con il volto nascosto sono entrati nella casa di un pensionato di 68 anni a Saonara, in via Brentasecca. Uno di loro aveva una pistola, l’altro un bastone. Hanno approfittato del fatto che la porta d’ingresso fosse stata lasciata aperta, hanno colpito con il bastone la vittima e le hanno intimato di dar loro tutti i soldi che aveva in casa: 5 mila euro. Subito dopo sono saliti a bordo della Citroen C3 di proprietà del pensionato e sono scappati. Il 68enne ha chiamato i carabinieri che hanno ritrovato l’auto abbandonata in via Tombelle: è stata sequestrata per gli accertamenti tecnici del caso. La vittima ha riportato una ferita alla testa ed è stata medicata dal personale del Suem. Le indagini per ritrovare i rapinatori sono in corso.