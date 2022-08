Rapina in casa di due anziani, Zaia: «Tolleranza a doppio zero e inasprimento delle pene»

Appresa la notizia della coppia rapinata ieri sera a Padova nella propria abitazione da quattro uomini col volto mascherato, durante la quale l’uomo è stato legato ai polsi mentre la donna è stata percossa al volto mentre venivano sottratte le fedi e una catenina, si è fatto sentire anche il Presidente della Regione, Luca Zaia.

Tolleranza doppio zero

«Ci vuole tolleranza doppio zero e inasprimento delle pene. Non è ammissibile che due anziani non possano sentirsi tranquilli a casa loro e vengano aggrediti fisicamente e legati per essere derubati. Conto che i criminali vengano presi al più presto e, provata la loro responsabilità, siano condannati a una pena severa».

«Di fronte ad aggressioni simili, così vigliacche, ogni persona civile inorridisce – conclude il Governatore - Non mancano i successi delle Forze dell’Ordine, frutto di lavoro e abnegazione fuori dal comune, e per questo confido che gli autori possano essere presto catturati. Mi auguro, quindi, che possano essere presto perseguiti con il massimo rigore previsto dalle leggi vigenti».