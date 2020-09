Rapina in casa a Rubano: due malviventi incappucciati legano una donna

Si è trovata in casa due ladri che dopo essere entrati dalla finestra, l'hanno immobilizzata, legandole un polso a una sedia. La vittima della rapina è L.L., una donna di 62 anni che vive in viale Europa a Rubano, che domenica mattina si è trovata due uomini col passamontagna dentro la propria abitazione dove vive da sola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La rapina

I due malviventi, dopo averla immobilizzata, hanno frugato nelle stanze della casa a due piani, mettendogliela sottosopra e scappando dopo essersi impossessati di un orologio di forte valore sentimentale. La donna è riuscita a liberarsi da sola e dare l'allarme: in viale Europa si sono portati d'urgenza i carabinieri e un'ambulanza del Suem 118. Scossa la vittima è stata portata in pronto soccorso per un forte stato d'ansia. Per lei tre giorni di prognosi. Le indagini sono a cura del nucleo investigativo del comando provinciale di Padova. I due malviventi non parlavano l'Italiano e hanno agito velocemente. Con tutta probabilità non si aspettavano di trovarsi la donna in casa al momento del furto diventato una rapina.