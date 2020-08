Durante un litigio le ruba il cellulare per non permetterle di rispondere ad una telefonata

Le ha strappato il telefono dalle mani, non voleva che rispondesse a una telefonata. La donna lo ha denunciato ai carabinieri di Ponte San Nicolò.

La rapina

La mattina di domenica 9 agosto un 38enne di origine marocchina residente a Padova stava litigando con una connazionale di 60 anni, con la quale aveva instaurato una relazione affettiva. I due si trovavano in via Marconi a Ponte San Nicolò. Ad un certo punto è arrivata una telefonata al cellulare della donna ma non ha fatto in tempo a rispondere perché il 38enne ha afferrato il cellulare ed è scappato. La 60enne non ha riportato lesioni e il giorno dopo ha denunciato ai carabinieri l’uomo per rapina.